Ausblick: TopBuild stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TopBuild wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,64 USD aus. Im letzten Jahr hatte TopBuild einen Gewinn von 4,23 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TopBuild in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,34 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 18,20 USD je Aktie, gegenüber 18,28 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 6,05 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at