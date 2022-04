Ausblick: Topdanmark A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Topdanmark A-S gibt am 27.04.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,77 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,20 DKK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,45 Milliarden DKK gegenüber 7,27 Milliarden DKK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 66,30 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,69 DKK, gegenüber 24,30 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 10,29 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 20,64 Milliarden DKK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at