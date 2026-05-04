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WKN DE: A2QGR3 / ISIN: CA89072T1021

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Topicuscom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Topicuscom wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,595 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Topicuscom 0,450 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 438,4 Millionen EUR, was einem Umsatz von 537,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,790 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,81 Milliarden EUR, gegenüber 2,45 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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