Topicus.com Aktie
WKN DE: A2QGR3 / ISIN: CA89072T1021
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Topicuscom legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Topicuscom veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,645 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Topicuscom ein EPS von -1,510 CAD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 436,5 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 624,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,57 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,790 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,79 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,45 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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