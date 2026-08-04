Topicus.com Aktie

Topicus.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QGR3 / ISIN: CA89072T1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Topicuscom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Topicuscom präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,800 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,490 CAD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 440,0 Millionen EUR, was einem Umsatz von 583,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,86 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,790 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,81 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,45 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Topicus.com Inc Registered Shs Subord Vtg

mehr Nachrichten

Analysen zu Topicus.com Inc Registered Shs Subord Vtg

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!