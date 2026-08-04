Ausblick: Topicuscom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Topicuscom präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,800 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,490 CAD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 440,0 Millionen EUR, was einem Umsatz von 583,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,86 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,790 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,81 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,45 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at