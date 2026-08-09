Ausblick: Topkey stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Topkey lädt am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 3,90 TWD aus. Im letzten Jahr hatte Topkey einen Gewinn von 3,11 TWD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Topkey in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,38 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,51 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 16,13 TWD, wohingegen im Vorjahr noch 14,92 TWD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,81 Milliarden TWD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,20 Milliarden TWD waren.

Redaktion finanzen.at