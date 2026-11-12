Ausblick: TOPPAN PRINTING gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TOPPAN PRINTING veröffentlicht am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,065 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,93 Milliarden USD – ein Minus von 7,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOPPAN PRINTING 3,16 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,396 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 12,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,98 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net