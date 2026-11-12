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WKN: 857049 / ISIN: JP3629000005

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: Toppan Printing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toppan Printing wird am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 20,38 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,01 Prozent verringert. Damals waren 35,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Toppan Printing 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 465,07 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Toppan Printing 466,06 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 125,76 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 113,53 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1.921,43 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.805,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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