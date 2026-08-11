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WKN DE: A1J05J / ISIN: US8907473065

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: TOPPAN PRINTING stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOPPAN PRINTING präsentiert am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,145 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TOPPAN PRINTING ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 1,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,78 Milliarden USD gegenüber 2,75 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,769 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,88 Milliarden USD, gegenüber 11,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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