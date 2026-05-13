Ausblick: Toppan Printing stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toppan Printing wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 18,36 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 57,79 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,15 Prozent auf 487,57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 459,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 237,91 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 295,98 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1.801,62 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1.717,96 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at