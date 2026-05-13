TOPPAN PRINTING Aktie
WKN DE: A1J05J / ISIN: US8907473065
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: TOPPAN PRINTING zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TOPPAN PRINTING wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,058 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,08 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,756 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,970 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 11,45 Milliarden USD, gegenüber 11,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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