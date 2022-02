Ausblick: Topre stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Topre wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 22,22 JPY je Aktie gegenüber 48,97 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 54,32 Milliarden JPY – ein Minus von 12,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Topre 62,28 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 154,20 JPY, gegenüber 239,28 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 233,03 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 214,54 Milliarden JPY generiert worden waren.

