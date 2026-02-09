TORAY INDUSTRIES Aktie
WKN DE: A0MVY7 / ISIN: US8908802064
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: TORAY INDUSTRIES mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TORAY INDUSTRIES wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,201 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TORAY INDUSTRIES noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,20 Milliarden USD gegenüber 4,13 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,725 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 16,63 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 16,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
