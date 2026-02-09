Toray Industries Aktie

Toray Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853974 / ISIN: JP3621000003

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Toray Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toray Industries gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,67 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,34 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,91 Prozent auf 654,40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 629,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 56,56 JPY, während im vorherigen Jahr noch 48,93 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.597,75 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.563,28 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Toray Industries Inc. 6,90 4,42% Toray Industries Inc.

