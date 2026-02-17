Torex Gold Resources Aktie

Torex Gold Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMAJ / ISIN: CA8910546032

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Torex Gold Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Torex Gold Resources stellt am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,43 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,980 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 435,0 Millionen USD für Torex Gold Resources, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 412,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,64 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,15 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,53 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Torex Gold Resources Inc

Analysen zu Torex Gold Resources Inc

Aktien in diesem Artikel

Torex Gold Resources Inc 36,18 -3,21% Torex Gold Resources Inc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

