Torex Gold Resources Aktie
WKN DE: A2AMAJ / ISIN: CA8910546032
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Torex Gold Resources präsentiert Quartalsergebnisse
Torex Gold Resources lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,83 CAD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 542,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 573,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,02 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,40 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,82 Milliarden CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
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