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WKN DE: A2AMAJ / ISIN: CA8910546032

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Torex Gold Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Torex Gold Resources äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,650 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 539,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 243,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,40 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,10 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,82 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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