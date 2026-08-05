Torex Gold Resources Aktie
WKN DE: A2AMAJ / ISIN: CA8910546032
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Torex Gold Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Torex Gold Resources wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,00 USD je Aktie gegenüber 1,34 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 416,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 351,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,68 USD, gegenüber 6,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,82 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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