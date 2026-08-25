Ausblick: TORM A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TORM A wird am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 3,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,95 DKK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 499,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 2,07 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,47 USD, gegenüber 19,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,86 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at