TOR a Aktie
WKN DE: A2AGBV / ISIN: GB00BZ3CNK81
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: TORM A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TORM A wird am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 3,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,95 DKK je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 499,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 2,07 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,47 USD, gegenüber 19,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,86 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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