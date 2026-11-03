TOR a Aktie
WKN DE: A2AGBV / ISIN: GB00BZ3CNK81
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: TORM A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TORM A öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,05 DKK je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 331,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,19 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,31 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 19,24 DKK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,62 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,86 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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