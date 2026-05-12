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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: TORM A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TORM A präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,33 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TORM A ein EPS von 4,54 DKK je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 297,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 2,33 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,80 USD, gegenüber 19,24 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,18 Milliarden USD im Vergleich zu 8,86 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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