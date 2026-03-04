Ausblick: Toro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Toro wird sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,644 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Toro ein EPS von 0,520 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Toro nach den Prognosen von 5 Analysten 999,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 994,6 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,17 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,65 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,51 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at