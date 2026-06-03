Ausblick: Toro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Toro wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,51 USD aus. Im letzten Jahr hatte Toro einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,39 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,54 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,17 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 4,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,51 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at