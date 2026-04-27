Ausblick: Toromont Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toromont Industries lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Toromont Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,920 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,17 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,09 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,12 CAD aus. Im Vorjahr waren 6,11 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 5,61 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,20 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at