Toromont Industries Aktie
WKN: 914305 / ISIN: CA8911021050
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Toromont Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Toromont Industries lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Toromont Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,920 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,17 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,09 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,12 CAD aus. Im Vorjahr waren 6,11 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 5,61 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,20 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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