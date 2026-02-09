Ausblick: Toromont Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toromont Industries öffnet am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,89 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Toromont Industries 1,91 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 5,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,38 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,31 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,09 CAD, gegenüber 6,18 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 5,17 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,02 Milliarden CAD generiert worden waren.

