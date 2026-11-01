Toromont Industries Aktie
WKN: 914305 / ISIN: CA8911021050
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Toromont Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Toromont Industries lädt am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,52 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,31 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,46 CAD aus. Im Vorjahr waren 6,11 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 5,95 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,20 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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