Torrid Holdings Aktie
WKN DE: A3CTKU / ISIN: US89142B1070
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: Torrid stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Torrid wird am 03.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,031 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 237,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 9,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,023 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,070 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 951,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,00 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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