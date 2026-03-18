Ausblick: Torrid zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Torrid gibt am 19.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,125 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Torrid 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 231,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Torrid 275,6 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,113 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,150 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 995,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,10 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at