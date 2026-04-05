Ausblick: TOSEI legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TOSEI gibt am 06.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 87,66 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 84,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 49,50 Milliarden JPY gegenüber 46,07 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 163,20 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 152,18 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 119,13 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 94,69 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at