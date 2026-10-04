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04.10.2026 07:01:06

Ausblick: TOSEI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOSEI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 20,56 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 18,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,90 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei TOSEI für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,36 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 169,24 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 152,18 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 120,56 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 94,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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