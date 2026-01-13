TOSEI Aktie

TOSEI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9CF / ISIN: JP3595070008

13.01.2026 07:01:06

Ausblick: TOSEI präsentiert Quartalsergebnisse

TOSEI wird am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 3,70 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll TOSEI 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,81 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TOSEI 12,77 Milliarden JPY umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 147,71 JPY, gegenüber 123,72 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 97,33 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 82,19 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

