WKN: 857990 / ISIN: JP3594000006

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Toshiba TEC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Toshiba TEC lädt am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 27,10 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 149,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 10,85 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 133,15 Milliarden JPY gegenüber 136,35 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,65 JPY im Vergleich zu 565,44 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 544,40 Milliarden JPY, gegenüber 577,02 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

