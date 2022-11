Ausblick: Toshiba TEC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Toshiba TEC lässt sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Toshiba TEC die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 41,60 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,130 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 112,75 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Toshiba TEC einen Umsatz von 109,88 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 145,39 JPY im Vergleich zu 97,68 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 455,71 Milliarden JPY, gegenüber 445,32 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at