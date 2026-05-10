Toshiba TEC Aktie

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WKN: 857990 / ISIN: JP3594000006

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Toshiba TEC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Toshiba TEC lädt am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 141,20 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Toshiba TEC noch 51,97 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 164,32 Milliarden JPY gegenüber 151,51 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -27,950 JPY, gegenüber 565,44 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 564,15 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 577,02 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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