TOSHO Aktie

WKN: A0BMJU / ISIN: JP3594400008

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: TOSHO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOSHO präsentiert in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 29,68 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,31 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 24,67 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 52,47 Prozent auf 7,46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 66,14 JPY je Aktie, gegenüber 32,06 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 27,44 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 35,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

TOSHO CO LTD

