Ausblick: TOSHO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOSHO lädt am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 19,20 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TOSHO noch ein Gewinn pro Aktie von 22,96 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,93 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 83,63 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 95,08 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 28,00 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 27,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at