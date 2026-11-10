Ausblick: Total Energy Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Total Energy Services stellt am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,690 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Total Energy Services 0,390 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Total Energy Services im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 368,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 41,21 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,87 CAD, gegenüber 1,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,38 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net