Ausblick: TOTAL gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TOTAL wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,79 USD aus. Im letzten Jahr hatte TOTAL einen Gewinn von 0,970 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 43,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 47,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,98 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,74 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 193,27 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 195,61 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at