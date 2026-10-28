TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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Kennzahlen im Fokus 28.10.2026 07:01:06

Ausblick: TotalEnergies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: TotalEnergies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TotalEnergies gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten erwarten.

TotalEnergies wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,84 USD gegenüber 1,41 EUR im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 55,39 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 37,52 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,48 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,17 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 215,49 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 161,57 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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26.10.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
21.10.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
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