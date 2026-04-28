Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TotalEnergies wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

TotalEnergies lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 44,58 Milliarden USD betragen, verglichen mit 45,51 Milliarden EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,17 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 193,49 Milliarden USD, gegenüber 161,57 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at