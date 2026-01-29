Ausblick: Toto präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Toto wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 74,45 JPY je Aktie gegenüber 114,66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 196,70 Milliarden JPY – ein Plus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toto 186,57 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 176,51 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 71,73 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 734,79 Milliarden JPY, gegenüber 724,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at