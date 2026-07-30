Ausblick: Toto stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toto wird am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 48,45 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Toto 37,32 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Toto 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 176,72 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Toto 165,75 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 293,69 JPY, gegenüber 243,01 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 784,09 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 737,44 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at