TOTO Aktie

TOTO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5B7 / ISIN: US8915152073

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: TOTO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOTO präsentiert in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,477 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TOTO 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,26 Milliarden USD – ein Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOTO 1,22 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 4,73 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

TOTO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Shs 32,27 -1,38% TOTO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Shs

