Ausblick: Toto verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Toto wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 23,43 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -142,850 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 192,60 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,15 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 197,07 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 71,73 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 737,91 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 724,45 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at