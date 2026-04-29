Toto Aktie
WKN: 857955 / ISIN: JP3596200000
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Toto verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Toto wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 23,43 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -142,850 JPY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 192,60 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,15 Milliarden JPY in den Büchern standen.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 197,07 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 71,73 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 737,91 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 724,45 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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