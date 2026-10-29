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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Toto zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toto öffnet am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 75,93 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 15,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Toto nach den Prognosen von 3 Analysten 199,19 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 183,63 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 294,29 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 243,01 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 784,16 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 737,44 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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