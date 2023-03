Ausblick: ToughBuilt Industries legt Quartalsergebnis vor

ToughBuilt Industries lässt sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ToughBuilt Industries die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,870 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 94,20 Prozent erhöht. Damals waren -15,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ToughBuilt Industries in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 21,5 Millionen USD im Vergleich zu 24,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -6,750 USD, gegenüber -55,500 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 77,1 Millionen USD im Vergleich zu 70,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at