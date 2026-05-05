Tourmaline Oil Aktie
WKN DE: A1C8W0 / ISIN: CA89156V1067
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Tourmaline Oil informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tourmaline Oil wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,851 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tourmaline Oil 0,570 CAD je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,60 Milliarden CAD – das wäre ein Abschlag von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,64 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,69 CAD je Aktie, gegenüber 0,690 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,67 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 5,82 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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