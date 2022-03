Ausblick: Tourmaline Oil zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tourmaline Oil wird sich am 02.03.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,54 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,28 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 864,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 25,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,95 CAD, gegenüber 2,27 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,86 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,17 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at