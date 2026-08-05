Towa CorpShs Aktie
WKN: 905280 / ISIN: JP3555700008
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Towa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Towa veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 12,00 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Towa noch -7,050 JPY je Aktie verloren.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 93,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,08 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,64 Milliarden JPY aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 113,09 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 61,22 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,98 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 54,37 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Towa CorpShs
|
05.08.26
|Ausblick: Towa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Towa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Towa präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Towa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Towa CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Towa CorpShs
|13,94
|-11,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.