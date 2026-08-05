Towa CorpShs Aktie

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WKN: 905280 / ISIN: JP3555700008

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Towa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Towa veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 12,00 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Towa noch -7,050 JPY je Aktie verloren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 93,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,08 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,64 Milliarden JPY aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 113,09 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 61,22 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,98 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 54,37 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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