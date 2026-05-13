TOWA PHARMACEUTICAL Aktie
WKN: 891725 / ISIN: JP3623150004
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: TOWA PHARMACEUTICAL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TOWA PHARMACEUTICAL äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 107,89 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 88,61 JPY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 74,45 Milliarden JPY – ein Plus von 13,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOWA PHARMACEUTICAL 65,86 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 414,78 JPY, gegenüber 385,71 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 278,05 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 259,59 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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